Un malore improvviso stronca la vita a soli 58 anni dell’imprenditrice Lorenza

Lorenza muore improvvisamente stroncata da un arresto cardiaco: inutili tutti i tentativi di salvarla

Il decesso è avvenuto mercoledì 1 novembre, nella sua abitazione di Castelcucco, in provincia di Treviso. La vittima di un malore improvviso è Lorenza Carlassare, titolare insieme al fratello Alessandro, della storica azienda La Genziana, strappata all’affetto dei suoi cari da un arresto cardiaco, che non le ha lasciato scampo.

Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, Lorenza era originaria di Crespano del Grappa ma da anni viveva a Castelcucco, cantando nel coro della parrocchia e vivendo un’esistenza lontana da ogni tipo di eccesso ma molto alla cultura e alla spiritualità. Imprenditrice di successo aveva raccolto con il fratello il testimone dell’azienda di famiglia portando La Genziana oltre il traguardo dei 50 anni di attività, ottenendo la Silver Medal e l’Ecovadis Rating come ditta tra le più sostenibili del territorio. Tra le sue grandi passioni l’amore per la letteratura (in particolare i libri di Jane Austen) e per le sculture di Antonio Canova. Organizzatrice di eventi culturali in Pedemontana, stava organizzando un incontro in stile Regency con la scrittrice Giovanna Zucca.

Lorenza amava il canto e la letteratura, lascia il marito Paolo, la mamma Angela e gli amici a cui era molto legata. Il funerale di Lorenza sarà celebrato oggi sabato 4 novembre, alle ore 10.30, nella chiesa arcipretale di Castelcucco. Dopo la cerimonia la salma sarà cremata.