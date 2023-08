New York Times: Aereo Prigozhin caduto per probabile esplosione di ordigno a bordo e non perché colpito da missile

A far cadere l’aereo su cui viaggiava il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin è stata probabilmente un’esplosione a bordo del velivolo causata da una bomba o da un altro dispositivo nascosto sull’aereo Lo riporta il New York Times citando funzionari americani e occidentali, ad ordinare l’attentato sarebbe stato il presidente Vladimir Putin. Ovviamente sono solo ricostruzioni di parte e una conclusione definitiva su quanto accaduto comunque non è ancora possibile. Anche il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing alla stampa, ha espresso le stesse opinioni. La valutazione iniziale della Difesa Usa è che Yevgeny Prigozhin è “probabilmente stato ucciso”. Ryder non ha fornito dettagli riguardo agli elementi che hanno portato alle valutazioni del Pentagono, rilevando però che non ci sono indicazioni sul fatto che ad abbattere l’aereo sia stato un missile. In precedenza, il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, aveva affermato che ci vorrà del tempo per stabilire con certezza se il fondatore della Wagner sia realmente morto. Secondo le prime valutazioni dell’intelligence Usa, a causare lo schianto dell’aereo sul quale si ritiene viaggiasse Prigozhin sarebbe stato un ordigno impiantato a bordo Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/