Trump arrestato e subito rilasciato su cauzione. Su X pubblica foto segnaletica: “Interferenza elettorale. Mai arrendersi!”

Donald Trump torna su X (ex Twitter) e pubblica una sua foto segnaletica con le parole: “Interferenza elettorale. Mai arrendersi!” insieme a un collegamento al suo sito Web, che indirizza a un sito di raccolta fondi



È la prima volta dopo più di due anni, che Trump postala qualcosa su “X” e lo con sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una quarta incriminazione. L’ex presidente degli Stati Uniti non postava un messaggio sul suo social network preferito dal gennaio 2021, pochi giorni dopo l’attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori.

Trump deve rispondere di 13 capi di imputazione, tra cui cospirazione per il tentativo di sovvertire l’esito del voto in Georgia nel 2020. L’x presidente si è costituito nel carcere della Contea di Fulton, ad Atlanta questa notte. Per l’ex presidente è la quarta volta quest’anno che deve recarsi in un carcere, essere schedato con il numero di matricola carceraria P01135809 e poi rilasciato sotto cauzione di 200 mila dollari. E per seguire la prassi riservata a tutti i criminali comuni, a Trump è stata scattata anche una foto segnaletica. Si tratta di un momento storico: non era mai successo ad un ex presidente degli Stati Uniti.

Trump il 5 settembre dovrà ripresentarsi per l’udienza in cui dovrà dichiararsi colpevole o meno.

Nel frattempo il 23 ottobre inizierà il primo processo ad uno dei 18 imputati incriminati insieme a Trump. Il giudice della contea di Fulton, Scott Mcafee, ha infatti accolto la richiesta di un dibattimento rapido avanzata da Kenneth Chesebro, uno degli avvocati accusati di aver orchestrato il piano per i falsi elettori. La procuratrice aveva proposto la stessa data per tutti gli imputati, ma il giudice ha deciso che al momento accelererà solo quello per Chesebro. In tal caso sarà un precedente per tutti gli altri.