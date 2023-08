Niger, Algeria: “Categoricamente contrari a intervento militare, non vogliamo un’altra Libia o Siria al confine”

L’eventuale intervento militare in Niger sarebbe una “minaccia diretta per l’Algeria”, ha detto il presidente algerino Tebboune

L’intervento militare in Niger sarebbe “una minaccia diretta per l’Algeria. Rifiutiamo categoricamente qualsiasi intervento militare”. Lo ha detto ieri sera il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in un’intervista televisiva alla stampa algerina.

Tabboune ha evidenziato che in Niger “non ci sarà soluzione senza” l’Algeria. “Siamo i primi interessati. L’Algeria condivide quasi mille chilometri di confine con il Niger”, ha sottolineato il capo di Algeri, le cui preoccupazioni sono ovvie: “In che situazione si trovano oggi i paesi che hanno subito l’intervento militare? Guardate che fine hanno fatto Libia e Siria”. Tebboune ha poi avvertito che, in caso di intervento militare, l’intero Sahel potrebbe diventare una polveriera.