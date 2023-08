Niger dà ultimatum a Francia: 30 giorni alle truppe di Parigi per lasciare il Paese africano

Appellandosi all’accordo di collaborazione tecnico-militare del 1973 il nuovo governo golpista del Niger ha ha dato l’ultimatum alle truppe francesi di lasciare il territorio dell’ex colonia entro 30 giorni

Una delle tante manifestazioni anti-francesi e pro-russe avvenute in Niger in questi giorni sull’onda del golpe

Ultimatum e contro-ultimatum: mentre Parigi e ECOWAS chiedono di ripristinare il vecchio governo filo-francese,la giunta militare golpista del Niger ha dato un ultimatum alla Francia appellandosi all’accordo di collaborazione tecnico-militare del 1973.

La giunta golpista militare del paese ha infatti imposto all’esercito francese di lasciare il Niger entro e non oltre 30 giorni; non è però chiaro cosa accadrebbe se tale termine non venisse rispettato. È dal 1979 che in Niger vi è un contingente permanente di 1500 soldati francesi nell’ex colonia di Parigi. Il contigente serve a tutelare gli interessi francesi, cioè, poco velatamente, per permettere lo sfruttamento delle risorse del paese.