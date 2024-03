Nikki Haley dopo il flop al Super Tuesday abbandona: Trump diventa il candidato ufficiale alla Casa Bianca

Nel pomeriggio di oggi Nikki Haley annuncerà il ritiro dalle primarie repubblicane, decisione che da il via libera a Trump che diventa il candidato ufficiale alla Casa Bianca

Lo riporta la Cnn e il Wall Street, secondo i quali l’ex ambasciatrice all’Onu nel pomeriggio di oggi, alle 16 ore italiane. ufficializzerà la sua decisione di abbandonare la corsa alle primarie repubblicane per la nomination alla Casa Bianca. La decisione lascerà il via libera a Donald Trump, che l’ha sbattuta pesantemente in tutti e 15 gli Stati in cui si è votato ieri nel Super Tuesday, ad eccezione del Vermont. L’ex presidente al momento ha già conquistato 995 delegati e raggiungere i 1.215 necessari per aggiudicarsi la nomination repubblicana alla fine di questo mese, appare impresa facile.

Il suo addio confermato anche alla Associated Press da tre persone a conoscenza della decisione, permetterà a Trump di concentrarsi esclusivamente sui temi per battere a novembre Biden. La sconfitta di Haley segna un duro, seppur prevedibile, colpo per quegli elettori, donatori e funzionari del Partito Repubblicano che si sono opposti a Trump.