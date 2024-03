Bernardo muore a 32 anni colto da malore improvviso in casa: a trovarlo i pompieri che hanno sfondato la porta

Bernardo La Guardia, 32 anni, maestro sarto di Terni è stato trovato privo di vita nella sua casa dai Vigili del fuoco: aveva collaborato con Dolce&Gabbana

Il decesso è avvenuto domenica 3 marzo a causa di un malore improvviso che lo ha colto nella sua abitazione di Milano. Bernardo La Guardia era un sarto e tagliatore su misura nato a Terni 32 anni, ma viveva e lavorava fa Milano, dove aveva realizzato il suo sogno di lavorare nel mondo della moda e della sartoria. L’uomo domenica scorsa è stato colto da un malore improvviso mentre era da solo in casa ed è deceduto. A dare l’allarme sono stati amici e familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Nell’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere forzato la porta hanno fatto la tragica scoperta

La Guardia si era formato nella camera europea dell’alta sartoria a Roma e frequentato l’Accademia nazionale dei sartori,poi si era trasfertito a Milano dove aveva iniziato a lavorare per la “Sartoria Esthés” di via Caldara. Ha poi lavorato anche con brand di alta moda, dal dicembre 2019 a fine 2021, collaborando con Dolce&Gabbana come sarto su misura e tagliatore. E poi successivamente è stato assunto come maestro sarto a Milano nel progetto Esthés.

“È con immenso dolore che annunciamo la improvvisa perdita di Bernardo La Guardia, il nostro Maestro Sarto”, ha postato sui social Sartoria Esthés. “Bernardo è stato più di un collega: è stato un amico, un mentore e un’ispirazione per tutti noi. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre creazioni, spronandoci a perseguire l’eccellenza e a onorare il suo contributo al mondo della sartoria”.