No di Biden a Zelensky: Usa non intercetteranno missili russi in Ucraina: “Conflitti diversi,  quadro di minaccia diverso”

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che Joe Biden ha chiarito che gli Stati Uniti non assumeranno un ruolo di combattimento in Ucraina

Lo scrive la Tass. Dopo che Washington ha aiutato Israele a respingere un attacco aereo proveniente dall’Iran, Zelensky ha chiesto alla coalizione di intervenire anche in Ucraina per intercettare i missili russi. Ma gli Stati Uniti hanno immediatamente escluso la possibilità di utilizzare le proprie forze armate all’intercettazione dei missili e dei droni russi lanciati nell’ambito dell’operazione militare speciale in Ucraina.

“Conflitti diversi, spazio aereo diverso, quadro di minaccia diverso”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby in una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto se questa opzione fosse realistica, spiegando che il presidente Joe Biden aveva chiarito che gli Stati Uniti non avrebbero assunto un ruolo di combattimento in Ucraina.