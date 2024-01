Non accetta la separazione, 45enne uccide la compagna e si suicida: la coppia aveva tre bambini

Ha accoltellato la compagna alla gola e poi si è tolto la vita. I tre figli della coppia che hanno tra i 5 e gli 11 anni e sono stati affidati allo zio

È accaduto nella tarda mattinata di oggi nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, Igor Moser, 45 anni, che lavorava come boscaiolo in un’impresa individuale, ha ucciso la compagna, Ester Palmieri di 37 anni , che faceva estetista e poi si è suicidato. Secondo i primi accertamenti la coppia, che aveva tre bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni ma non era sposata, si stava separando e l’ipotesi prevalente è che l’uomo non accettasse la separazione, motivo che potrebbe aver innescato l’omicidio.

Sempre secondo quanto al momento ricostruito, il 45enne avrebbe aspettato che i tre figli andassero all’asilo e a scuola e poi avrebbe ucciso a coltellate la compagna nella casa in cui abitavano insieme. Ester Palmieri avrebbe cercato inutilmente di difendersi. Infine Igor Moser ha preso l’auto ed è andato in un casolare di proprietà al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme e si è tolto la vita, impiccandosi nel sottotetto dell’appartamento in cui viveva.

A dare l’allarme sono stati alcuni parenti dai quali l’uomo sarebbe dovuto andare a pranzo, che però non lo hanno visto arrivare inspspettendosi. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese, che nell’appartamento della coppia hanno poi trovato il corpo della donna. Le indagini, sono coordinate dalla pm Maria Colpani. I bambini sono stati affidati in via temporanea allo zio che li era andati a prendere da scuola. Ester Palmieri era nata a Cavalese e cresciuta a Valfloriana, in Val di Fiemme, in provincia di Trento. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme.