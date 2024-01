L’Iran ha sequestrato la petroliera americana “St Nikolas” nel Golfo dell’Oman

Militari iraniani questa mattina sono saliti a bordo della “St Nikolas” nel Golfo dell’Omane l’hanno dirottata a Bandar-e Jask, dove si trova una base iraniana

Lo scrive l’agenzia di stampa statale Irna, in un articolo, nel quale conferma che il sequestro è stato effettuato dalla marina iraniana. La petroliera “St Nikolas” battente bandiera delle Isole Marshall e appartenente alla compagnia di navigazione greca Empire Navigation, con 19 greci e 18 filippini a bordo secondo l’agenzia statale greca Amna, è stata assaltata 50 km a est della città costiera di Sahar, in Oman, e dirottata verso la città portuale iraniana di Bandar-e Jask.

L’Iran ha sequestrato la petroliera americana nel Golfo dell’Oman “su ordine del tribunale”. La Ukmto, l’Agenzia britannica per la sicurezza marittima, e la compagnia privata Ambrey, hanno confermato l’abbordaggio della nave, petroliera “St Nikolas”, da parte di uomini in uniforme. La notizia è stata rilanciata dai media statali iranian: “La Marina della Repubblica Islamica dell’Iran ha sequestrato una petroliera americana nelle acque del Golfo di Oman in conformità con un ordine del tribunale”, afferma l’Irna.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato una dichiarazione dei Pasdaran con la quale spiega il motivo del aequestro: “Dopo il furto di petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti lo scorso anno, la petroliera St Nikolas è stata sequestrata dalla marina iraniana”. Il riferimento è quanto accaduto quando un anno fa quando la St Nikolas si chiamava Suez Rajan e fu accusata da Washington di aver trasportato petrolio iraniano sotto sanzione. Di conseguenza il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ne fece sequestrare un milione di barili di greggio di Teheran trovato a bordo, scatenando le proteste iraniane. Oggi è arrivata la risposta iraniana.