Alcara Li Fusi (ME). Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: muore un 21enne, feriti i 3 ragazzi a bordo

Un tragico incidente si è verificato all’alba di questa mattina, un ventunenne è morto e tre ragazzi sono rimasti feriti

È accaduto questa mattina poco dopo le 5 sulla strada provinciale 161, in territorio di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. La vittima è Paolo Zaiti, un ragazzo di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di un fuoristrada Nissan e stava tornando a casa dopo una serata spensierata insieme a tre amici, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo in una scarpata. Nella caduta il mezzo è stato bloccato dagli alberi.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il 21enne se non costatarne il decesso, mentre gli altri tre ragazzi sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

La notizia che ha gettato in un profondo sconforto la piccola comunità. “Oggi è un giorno triste – si legge sulla pagina istituzione del Comune di Alcara Li Fusi – l’amministrazione si unisce al dolore delle famiglie Zaiti e Calcò per la tragica e prematura scomparsa del giovane Paolo. Possa la sua anima riposare in pace”. Tra i messaggi, anche quello della sezione provinciale della Federazione italiana fuoristrada: “Queste sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Purtroppo in questo incidente è rimasto coinvolto Paolo ‘mascotte’ del Club Aquile di Alcara. L’intera delegazione si unisce all’immenso dolore della famiglia e di tutto il suo club. Siamo increduli…condoglianze di vero cuore”.