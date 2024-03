Olanda. Diverse persone prese in ostaggio in un caffè: tre liberati

I servizi specializzati hanno evacuato 150 case nelle vicinanze del bar: non si conosce la motivazione dell’azione



Lo riferiscono i media locali tra cui il De Telegraaf. Secondo quanto si legge sui social della polizia, “un’area è stata evacuata a Ede, circa 150 case. I residenti sono stati messi al riparo”. C’è una “situazione di ostaggio di diverse persone” in corso “in un edificio del centro città. Pertanto, diversi servizi specializzati sono sul posto”. Tre ostaggi sono stati liberati intorno alle 12, ma la situazione di crisi non è terminata.

Ede è una cittadina olandese ha scritto sui social che “al momento non ci sono indicazioni di movente terroristico” nella presa di ostaggi. “Notiamo che ci sono molti interrogativi sul movente ma al momento non ci sono indicazioni di un movente terroristico” ha scritto sui social. Sul posto le unità specializzate per gestire la crisi.

La polizia ha isolato una parte della città olandese a 85 chilometri (53 miglia) a sud-est di Amsterdam. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della polizia Simon Klok, alcune persone sono tenute in ostaggio in un bar nella città, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli su quanto sta accadendo e di quante persone sono coinvolte. Le immagini che circolano mostrano la polizia e i vigili del fuoco per le strade in un’area isolata. Il comune ha dichiarato che tutti i negozi del centro di Ede rimarranno chiusi.