Trapani. Tragedia all’alba: una giovane di 23 anni si schianta contro un albero e  perde la vita

Vigilia pasquale tinta di sangue a causa dell’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto una ragazza

L’incidente stradale è accaduto All’alba di oggi, 30 Marzo, in via Virgilio a Trapani. La vittima è Alice Culcasi di 23 anni. Secondo quanto ricostruito la ragazza viaggiava su una Seat Ibiza, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere violentemente contro un albero.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ai quali le condizioni della 23enne sono apparse subito disperate e purtroppo, non hanno potuta fare nulla per salvarla. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.