Olanda. Scontro tra due treni: ci sarebbe un morto e numerosi feriti, alcuni sono gravi

Un’incidente ferroviario in Olanda ha coinvolto un treno passeggeri: una persona è morta e diversi passeggeri sono rimasti feriti, alcuni gravemente . Ancora poco chiare le cause dello scontro

La collisione è avvenuta intorno alle 3:30 del mattino a Voorschoten, a nordest dell’Aia e il traffico ferroviario tra Leida e L’Aia è stato interrotto. Ancora da chiarire la causa dello scontro. Secondo quanto trapelato, un treno passeggeri è deragliato per cause ancora da accertare, inizialmente si è ipotizzato uno scontro con un treno merci, poi con attrezzature da costruzione (o forse una gru) presenti sui binari, ma le autorità al momento non hanno confermato nessuna delle ipotesi.

Il portavoce della regione della sicurezza, ha detto che due dei quattro vagoni dei treni passeggeri coinvolti sono accanto alle rotaie. La parte anteriore del treno passeggeri, deragliato, è finita in un prato, la parte centrale è su un lato accanto al binario. Un incendio sarebbe scoppiato nella parte posteriore, ma è stato domato dai vigili del fuoco.

Secondo l’emittente olandese Nos, a bordo di uno dei treni coinvolti c’erano tra i cinquanta e i sessanta passeggeri, uno dei quali sarebbe morto e i feriti sarebbero decine, alcuni molti gravi. Una ventina sono stati ricoverati in ospedale.