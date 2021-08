Omicidio Vanessa Zappalà, diramate le foto del presunto assassino: è il 38enne Antonio Sciuto

Gli inquirenti hanno diramato le foto, con e senza barba, del presunto assassino di Vanessa Zappalà: si tratta del 38enneAntonio Sciuto: chi dovesse riconoscerlo può rivolgersi alle forze dell’ordine chiamando il 112

È caccia al presunto assassino di Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa a colpi di pistola sul lungomare di Aci Trezza intorno alle 3 di questa mattina: si tratta del 38enne Antonio Sciuto conosciuto come Tony. La ragazza aveva già denunciato il suo ex fidanzato per stalking.

Antonio Sciuto, rivenditore di auto di San Giovanni La Punta, adesso è ricercato per omicidio. Il 38enne dopo la denuncia della vittima “era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trecastagni, in linea con la Procura di Catania, nel giugno scorso, anche per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Posto ai domiciliari è stato scarcerato dal Gip che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento”,secondo quanto affermato dal colonello Piercamine Sica, comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania. Purtroppo la misura restrittiva non è bastata per evitare il tragico epilogo di questa notte.

Vanessa Zappalà era diplomata all’istituto tecnico economico ‘Enrico De Nicola’ di San Giovanni la Punta e viveva con la famiglia a Trecastagni.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/