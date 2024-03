Orban da Trump: “Sarebbe meglio per il mondo e l’Ungheria se tornasse presidente, con lui non ci sarebbero guerre”

Donald Trump, venerdì sera ha accolto a Mar-a-Lago in pompa magna il premier ungherese Viktor Orban, alla presenza di Melania, ricomparsa pubblicamente al fianco dell’ex presidente dopo una lunga assenza

Il premier ungherese ha fatto una prima tappa a Washington al think tank conservatore Heritage Foundation, evidenziando su X che “la più grande battaglia nella politica internazionale è tra i globalisti e i sovranisti”. Poi è volato nella “Casa Bianca d’inverno” di Trump, a Mar-a-Lago: “È stato un piacere far visita al presidente Donald Trump. Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e che possano portare la pace. Lui è uno di questi! Torni a portarci la pace, signor Presidente!”, ha scritto su X Orban.

“Qui in America, la campagna elettorale è in pieno svolgimento e sta procedendo a ritmo sostenuto. Spetta agli americani prendere la propria decisione, ma spetta a noi ungheresi ammettere onestamente che sarebbe meglio per il mondo e meglio per l’Ungheria se tornasse Donald Trump”, ha detto poi più esplicitamente in un video pubblicato sui suoi social, sottolineando che “durante la sua presidenza c’era pace in Medio Oriente e pace in Ucraina” e che “non ci sarebbe la guerra oggi se fosse ancora presidente degli Stati Uniti”.

Trump ha accolto il premier ungherese con tutti gli onori, prima con una cena e poi un concerto in suo onore: “Non c’è leader più intelligente o migliore di Viktor Orban, è fantastico, sta facendo un grande lavoro. Non è una figura controversa perché ha detto che così deve essere e fine, lui è il boss. Un grande leader, un fantastico leader in Europa e in tutto il mondo. Lo rispettano”. Un asse che, secondo alcuni osservatori, potrebbe porre interrogativi anche alla premier Giorgia Meloni, interlocutrice privilegiata di Orban in Europa ma anche di Biden sul fronte transatlantico.

Ovviamente Joe Biden non ha gradito né la visita né le dichiarazioni e in un comizio venerdì sera alla periferia di Philadelphia ha attaccato: “Sapete con chi si incontra oggi Trump a Mar-a-Lago? Con Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io invece vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziché sminuirla”.

Biden in particolare non ha gradito la posizione di Trump con Vladimir Putin che rischia – a suo avviso – di compromettere gli sforzi occidentali a favore dell’Ucraina, posizione condivisa da Orban, che di fattom ha trasformato la sua visita in Usa in un assist a Trump e in una sfida a Biden, che non lo ha mai invitato alla Casa Bianca né ai suoi vertici sulla democrazia.