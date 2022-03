Orban gela Zelensky: “l’Ungheria si chiama fuori dalla guerra, non vi daremo armi e no embargo energetico alla Russia”

Viktor Orban respinge le richieste di Zelensky e dice chiaramente che non darà aiuti in armi all’Ucraina ne approverà sanzioni alla Russia per l’embargo energetico

Il premier ungherese, Viktor Orban si chiama fuori dalla guerra e risponde in modo categorico alle richieste del presidente ucraino, Volodmyr Zelensky, che aveva chiesto all’Ungheria di schierarsi a suo favore approvando l’estensione delle sanzioni al settore energetico, con il conseguente blocco di acquisto di gas e petrolio russi, oltre alla fornitura di armi a Kiev.

Secondo quanto riferito dal portavoce, Zoltan Kovacs, che definisce le richieste di Zelensky “contrarie agli interessi dell’Ungheria” Viktor Orban ha detto: “L’Ungheria vuole rimanere fuori da questa guerra, quindi non consentirà il trasferimento di armi all’Ucraina”.

“La posizione dell’Ungheria – ha aggiunto il portavoce di Orban – è che non possiamo permettere che il prezzo della guerra sia pagato dalle famiglie ungheresi. Questo è il motivo per cui continueremo a opporci all’estensione delle sanzioni ai vettori energetici russi in tutti i forum europei, come abbiamo fatto in passato”.