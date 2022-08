Ospedale Sciacca: Zappia denuncia tutti? Commissione Cons. Sanità si schiera con associazioni

La V Commissione Sanità presieduta da Antonino Venezia con Clelia Catanzaro e Daniela Campione esprimono solidarietà ad associazioni e giornali a seguito delle gravi dichiarazioni del Commissario Asp Zappia

Interviene oggi la V Commissione Sanità in riferimento alla situazione di criticità in cui versa l’Ospedale di Sciacca e alle dichiarazioni del Commissario dell’Asp di Agrigento Dott. Mario Zappia secondo cui l’Asp sta valutando azioni legali verso associazioni e giornali, rei di essersi lamentati delle penose condizioni in cui versa il presidio ospedaliero saccense.

“Essendo sicuri che le motivazioni di fondo che spingono le associazioni di Sciacca ad esternare malcontenti siano legati al miglioramento e all’attaccamento del territorio dovuti allo stato di disagio percepito dalla popolazione di tutto il comprensorio, – scrivono i consiglieri in una nota – esprimiamo solidarietà sia all’impegno delle associazioni che al servizio svolto delle testate giornalistiche.

Si conclude dichiarando la piena disponibilità da parte della V Commissione Consiliare ad essere propositivi, collaborativi e con il nostro ruolo a contribuire al miglioramento dei servizi erogati dal Presidio Ospedaliero”.