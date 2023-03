Pace del Mela (ME). Un malore improvviso mentre guarda giocare il figlio a pallavolo: 60enne muore dopo l’arrivo in ospedale

Ancora una tragica morte causata da un malore improvviso. Pace del Mela in lutto per la scomparsa di Nino Crisafulli, molto conosciuto nel paese messimese

È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 marzo nella palestra “Guglielmo Marconi” a Pace del Mela, piccolo Colune del messinese. Nino Crisafulli, di 60 anni, era seduto nella tribuna della palestra e stava assistendo ad una partita del campionato di volley di serie D, tra la oplast Volley Gela e la Labochem A.S. Athlon Pace del Mela, quadra nella quale milita il figlio 22enne Giuseppe. Ma pochi minuti prima del fischio finale, il 60enne è stato colto da un malore improvviso.

La prima ad accorgesi della tragedia che si stava consumando, è stata la moglie che gli era accanto, che ha dato l’allarme e due medici che erano presenti sugli spalti sono accorsi immediatamente tentando di rianimare l’uomo tramite il defibrillatore di cui la struttura è dotata. L’arbitro ha sospeso la partita e pochi minuti dopo è arrivata l’ambulanza del 118 che ha trasferito d’urgenza l’uomo al pronto soccorso del “Fogliani” di Milazzo, dove purtroppo nonostante i disperati tentativi dei medici è deceduto.

Crisafulli era molto noto nel comune tirrenico. Tanti i messaggi di cordoglio con in testa il sindaco Mario La Malfa. “Un altro punto di riferimento che ci mancherà – ha scritto su Facebook il primo cittadino- un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”. Lutto anche per la società sportiva Labochem A.S. Athlon presieduta da Daniela Artuso. I

l team ha espresso il proprio dolore sui propri social e in particolare ringrazia Antonio Benfatti, volontario della Cisom (Corpo Italiano di Soccorso Ordine Malta), che ha utilizzato il defibrillatore presente nella struttura insieme all’ex atleta Giuseppe Scilipoti per essersi immediatamente.