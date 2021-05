Palermo, 14enne su minicar travolge ciclista alla Favorita: è grave, ricoverato in codice rosso

Un ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Palermo

È accaduto intorno alle 18 di ieri, in viale Diana, la strada che porta alla borgata marinata di Mondello, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, una minicar guidata da una ragazza di 14 anni, per cause in coso di accertamenti, avrebbe investito un 40enne che si trovava in sella ad una bicicletta. Nell’impatto la minicar si è cappottata e la conducente ha riportato solo qualche graffio, mentre il ciclista è stato sbalzato in aria ed è finito fra i rovi, rimanendo gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane automobilista dalla minicar e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista ferito in codice rosso in all’ospedale Villa Sofia.

I rilievi per stabile la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.