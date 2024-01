Palermo. Gianluca muore a 52 anni colto da un malore improvviso mentre giocava a calcetto: inutili i soccorsi

“Una tragedia, Gianluca ha improvvisamente accusato un dolore al petto e ha appena fatto in tempo a dire al compagno ‘Non mi sento bene’. Poi si è accasciato”

Sarebbe questa la dinamica dei fatti come racconta Marcello Barone, gestore dell’area sportiva di calcetto e padel Asd Sporting Club di via Emily Balchin a Palermo, dove ieri mattina, domenica 21 gennaio, è morto Gianluca Di Marzo, 52enne palermitano, operatore della CosMed.

Secondo la ricostruzione dei presenti, l’uomo, come era solito fare la domenica, stava giocando con gli amici a calcetto, quando improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, ma nonostante il prodigarsi dei sanitari, arrivati poco dopo, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche alcune pattuglie di polizia per verbalizzare l’accaduto, ma non ci sono dubbi che il decesso sia dovuto a cause naturali, ovvero un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.