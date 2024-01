Menfi. Litiga col vicino di casa lo investe con l’auto e lo picchia con pugni alla testa: aggressore fermato dai carabinieri

Una lite tra vicini di casa sfociata in un atto di barbara violenza: la vittima ha riportato una frattura al bacino e diversi traumi, mentre l’aggressore è stato individuato e fermato dai carabinieri

È quanto accaduto nella giornata di ieri in via Michelangelo a Menfi, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, tutto nasce da una banale lite tra vicini di casa, uno dei quali, è salito sulla sua vettura è avrebbe investito volontariamente l’avversario, V.R. che a sua volta stava salendo a bordo della propria auto, poi non ancora soddisfatto, è sceso dal veicolo e lo ha colpito ripetutamente con pugni alla testa, per poi darsi alla fuga.

La terribile scena è stata vista da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Menfi. La vittima è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del bacino e gravi traumi sparsi sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo si trova attualmente ricoverato. I carabinieri grazie ai presenti, hanno individuato l’aggressore che è stato rintracciato e fermato. Non si conoscono i motivi del gesto.