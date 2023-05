Palermo. Ragazzino 11enne all’uscita di scuola accoltella un 14enne che lo bullizzava

Un ragazzino di 11 anni ha accoltellato un compagno di scuola di 14 anni che l’aveva preso di mira e da mesi lo bullizzava. La vittima è fuori pericolo



L’aggressione. È accaduto nella giornata di ieri giovedì 18 maggio davanti l’istituto comprensivo Maredolce di Brancaccio, uno dei quartieri più poveri e degradati di Palermo. Secondo i primi accertamenti dei i carabinieri coordinati dalla Procuratrice dei minori Claudia Caramanna, l’11enne da tempo subiva le angherie dell’adolescente di tre anni più grande e ieri ha reagiyo nel peggiore dei modi, si è portato n coltello a scuola e al termine delle lezioni, non è ancora chiaro se dopo una lite o a freddo, l’ha colpito. La vittima ha cercato di difendersi come emerge dalle ferite sulle mani e sulle braccia, ma un fendente l’ha raggiunto al torace bucandogli un polmone.

Il ragazzino è stato subito soccorso e portato all’ospedale Civico, dove è stato stabilizzato dall’equipe del primario del pronto soccorso Massimo Geraci. L’adolescente è ricoverato in Area critica ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, che non sarebbe rimasto ferito nella colluttazione, è stato comunque visitato all’Ospedale dei Bambini. Sul caso indagano i carabinieri che non appena possibile sentiranno entrambi i ragazzini per ricostruire i dettagli dell’accaduto.