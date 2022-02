Palermo. Scontro all’incrocio tra un furgoncino e una moto: perde la vita un giovane di 22 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi: nello scontro tra un furgoncino e una moto, è morto un ragazzo di 22 anni

È accaduto tra la via Nicolò Azoti e via Papa Giovanni XXIII, a Palermo. La vittima è il 22enne Mario Di Peri originario di Villabate. Il giovane era alla guida di una Honda RC95 e stava percorrendo via Azoti in direzione via Placido Rizzotto, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgoncino Piaggio Porter guidato dal 59enne G.M., che proveniva dallo svincolo di Bonagia.

L’impatto è stato violentissimo è il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sella andando a schiantarsi contro un palo della segnaletica e il muretto di cinta di un condominio. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso conducente del Porter e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per rianimare il giovane.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.