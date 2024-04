Palermo. Scontro tra un furgone e uno scooter: muore una donna di 61 anni, grave il marito

Tragedia all’Albergheria di Palermo, una donna è morta in seguito ad un incidente poco chiaro nella dinamica. Grave il marito che guidava lo scooter

È accaduto nel pomeriggio di ieri venerdì 12 aprile a Palermo, tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato, a pochi metri dalla questura. La vittima è Anna Maria La Gattuta, di 61 anni, restauratrice di libri antichi, originaria di Mezzojuso, ma residente a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, la donna si trovava sullo scooter Honda Sh, guidato dal marito M. C., sessantenne, dipendente del Comune di Monreale, quando un furgone carico di materiale edile che si trovava davanti, procedendo in retromarcia, ha impattato con lo scooter. Nello scontro i coniugi sono caduti a terra e le loro condizioni al personale del 118 arrivato sul posto sono apparse subito gravi. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, ma per la 61enne non c’è stato nulla da fare, pare giunta già morta, mentre il marito è stato ricoverato al Policlinico e le sue condizioni sarebbero gravi.

Sull’incidente stanno indagandogli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno sequestrato i mezzi coinvolti e disposto gli accertamenti tossicologici sui due guidatori. Il conducente del furgone, un Iveco, ascoltato dagli agenti, ha sostenuto che ha perso il controllo del mezzo per un guasto ai freni che è andato indietro perché il tratto tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato è in pendenza. Saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica. In zona, sono installate diverse telecamere di videosorveglianza, visto che sulla piazza si affacciano gli uffici investigativi della polizia e il palazzo dove hanno sede alcuni reparti dell’esercito. Le immagini potrebbero dare un prezioso contributo alla ricostruzione dell’incidente.