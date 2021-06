Palermo. Terribile scontro auto – scooter: due fidanzati di 37 e 29 anni perdono la vita

Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi: nello scontro tra un’auto e uno scooter, due fidanzati sono morti

È accaduto intorno alle 12 nel tratto finale di via Ernesto Basile, all’altezza della Ricas, poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana, direzione Trapani, a Palermo. A perdere la vita una coppia di fidanzati prossimi al matrimonio: Carmelo Granata di 37 anni e Virginia Calvaruso di 29.

Secondo una prima ricostruzione, le due vittime viaggiavano in sella allo scooter Piaggio Beverly, quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con una Bmw X3. L’impatto è stato molto violento e per i due non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per i due fidanzati, oltre agli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale e della polizia di Stato.