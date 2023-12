Palermo, Villa Niscemi: consegnato al giornalista Giacomo Glaviano  il premio “Kermesse 2023”

“Per aver contribuito alla promozione e diffusione della cultura turistica siciliana nell’ambito dell’area mediterranea”

Questa la motivazione con la quale a Villa Niscemi a Palermo,è stato consegnato al giornalista Giacomo Glaviano il premio “Kermesse 2023”. Attestati di riconoscimento al valore sociale e tangibili di cittadini e associazioni che si sono distinti per impegno civile e solidarietà a favore dell’inclusione, della promozione del patrimonio artistico e culturale della Sicilia, nonchè del diritto alla salute e del bene comune.

Nella splendida cornice di Villa Niscemi di Palermo (Sala delle Carrozze)si è conclusa la decima edizione del premio “Kermesse 2023”. L’evento premia le associazioni e i personaggi che si sono distinti, nel corso dell’anno, nel campo culturale, sociale, giornalistico, artistico, gastronomico, artigianale e sportivo.

Tra i premiati il giornalista di Sciacca Giacomo Glaviano, presidente del sodalizio Fijet, Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, fresco di un altro prestigioso incarico quale “Portavoce della Federazione Mondiale dei giornalisti e scrittori di turismo” nata nel 1954 con sede a Parigi.

Per Glaviano, decano dei giornalisti saccensi, si tratta di un ennesimo meritatissimo riconoscimento per la sua lodevole attività di ambasciatore del turismo nel mondo, coordinatore e rappresentante della Federazione che conta più di cinquecento giornalisti presenti di varie regioni italiane.

Per dovere di cronaca va ricordato che il giornalista Glaviano ha sin da giovane dedicato la sua vita alla comunicazione, prima in Sicilia e Italia, successivamente nell’area mediterranea e nel resto del mondo, sempre attento alle fragilità, ma anche alle notizie positive in grado di contribuire alla formazione e alla coscienza civica dei cittadini.