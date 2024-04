Parigi. uomo entra nel consolato dell’Iran e minaccia di farsi esplodere: arrestato

La polizia ha arrestato un uomo che si era asserragliato nell’edificio del consolato iraniano a Parigi, situato nel 16° arrondissement e minacciava di farsi esplodere: avrebbe detto di “voler vendicare il fratello”

Inizialmente le agenzie di stampa internazionali riportavano che l’uomo indossava una cintura esplosiva, ma successivamente la polizia ha smentito la presenza di materiale esplosivo. Come misura di sicurezza, e per ordine della questura di Parigi, la linea 6 della metropolitana è stata interrotta e la zona è stata transennata. Secondo quanto riporta BfmTv un’operazione della polizia francese sarebbe “in corso”.

Secondo quanto noto al momento, intorno alle 11 di questa mattina, un uomo sospetto è stato visto da un testimone mentre entrava nella sede consolare di Teheran, situato nella rue de Fresnel, nel residenziale 16/o arrondissement.

Sono state mobilitate le Brigades (BRI, la brigata di ricerca e intervento francese). Il tutto a fronte di una situazione internazionale estremamente complessa ed ulteriormente complicata dall’attacco odierno israeliano all’Iran.

Il sospettato – ha spiegato BfmTv – era noto alla polizia per un incendio avvenuto nello stesso consolato nel settembre 2023. All’epoca giustificò la sua azione dicendo che voleva sostenere i movimenti di rivolta in Iran. Alla sbarra del tribunale aveva cantato “Donna, vita, libertà”. L’indagato, nato in Iran nel 1963, sarebbe “uscito da solo” dal consolato secondo quanto riportato dalla procura di Parigi