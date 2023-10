Paternò. Perde il controllo dell’auto e si schianta sul guard rail: muore il passeggero 22enne, grave il conducente 23enne

Un tragico incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri: un ragazzo di 22 anni che viaggiava come passeggero è morto, grave il 23enne alla guida

È accaduto dopo le 21 lungo la Strada Statale 121, sulla carreggiata di marcia da Paternò in direzione Catania. La vittima è il 22 enne, Nicolò Torrisi, operaio di Adrano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava come passeggero su una Renault Megane, guidata da un 23enne, quando, all’altezza del primo ponte Graci, poco prima dello svincolo per il centro commerciale di Etnapolis, in territorio di Belpasso, il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro il guard rail laterale per poi rimbalzare dall’altra parte della carreggiata, urtando anche il guardrail centrale. L’impatto è stato devastante tanto che pezzi della carrozzeria e del motore, sono stati trovati sparsi per decine di metri, lungo l’asse viario.

Sul posto arrivati i soccorsi e gli uomini del 118 per il 22enne, non hanno potuto fare.altro che costatarne il decesso, mentre hanno trasportato il 23enne ferito all’ospedale San Marco di Catania. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno bloccato il traffico veicolare per alcune ore.