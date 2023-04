Pechino: “Gli Stati Uniti e la NATO devono assumersi la responsabilità della crisi in Ucraina”

“L’Alleanza del Nord Atlantico non ha lo status necessario per rimproverare la Cina o fare pressioni”, ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning

“Per quanto riguarda la responsabilità della crisi ucraina, credo che debbano assumersene la responsabilità gli Stati Uniti e la NATO. L’Alleanza Nord Atlantica non ha lo status necessario per rimproverare la Cina o fare pressioni”. E’ quanto ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning in una conferenza stampa sulla scia delle dichiarazioni del segretario generale dell’alleanza Jens Stoltenberg sulle conseguenze per la Cina in caso di forniture di armi alla Russia.

“La storia alla fine pronuncerà il suo verdetto su chi ha davvero preso una posizione equa e corretta”, ha detto Mao, sottolineando che la Cina è sempre stata favorevole a facilitare i colloqui di pace tra Kiev e Mosca.