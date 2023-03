Per Crosetto c’è la Wagner dietro il boom degli sbarchi. Prigozhin risponde: “sei un co****ne e ca***ro”

Per il Ministro della Difesa Guido Crosetto dietro il boom degli sbarchi di questi giorni c’è la Brigata Wagner. A stretto giro Evgenij Prigozhin capo della compagnia gli risponde a modo suo: “Questo Crosetto è un mudak e pisdabol”, tradotto letteralmente un “coglione e cazzaro”

Evgenij Prigozhin, fondatore della compagnia di mercenari Wagner che combatte a fianco dell’Esercito russo in Ucraina e in altre parti del mondo, ha replicato nel suo stile alle accuse del ministro della Difesa italiano di usare la crisi migratoria per condurre una guerra ibrida, definendo Guido Crosetto “mudak i pizdabol”: letteralmente “coglione e cazzaro”.

Nell’audio originale – in russo – di sopra quanto ha detto Prigozhin direttamente dalla sua voce: “Noi non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria in Italia, non ce ne occupiamo, abbiamo un sacco di altre cose di cui occuparci. L’unica cosa certa è che questo Crosetto è un mudak (coglione) e pisdabol (cazzaro) che dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere”.

Il ministro della difesa Guido Crosetto poco prima aveva detto: “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani”. Parole che non sono piaciute al capo della Wagner Evgenij Prigozhin, che ha riposto a modo suo.