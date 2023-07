Pesca ferma in Sicilia nel mese di ottobre: Ugl chiede certezze sulla pesca in acque internazionali 

L’interruzione temporanea obbligatoria e continuativa delle attività di pesca, in attuazione del Decreto Misaf n. 0208415 del 18 Aprile 2023 potrebbe essere effettuata nel mese di ottobre 2023 per tutta la Sicilia. Si attende, adesso, il decreto assessoriale



A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia a margine della riunione della Commissione Consultiva regionale della pesca, svoltasi a Palermo, alla presenza dell’assessore regionale Luca Sammartino e del dirigente generale del dipartimento pesca Alberto Pulizzi.

“Ho espresso le perplessità rispetto ad una condizione vissuta dalla flotta siciliana d’altura che non è più sostenibile – precisa Messina. Che aggiunge: “chi pesca in acque internazionali non può essere obbligato a fermarsi”.

“Ringrazio l’assessore Sammartino per aver compreso l’ampiezza della questione posta dall’Ugl, che da anni si batte per regole comuni tra tutte le flotte che pescano nel Mar Mediterraneo e per aver assunto l’impegno di effettuare un doveroso approfondimento, insieme al dirigente generale Pulizzi”.