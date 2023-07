Peskov: “Putin ha incontrato Prigozhin e gli ha offerto l’ulteriore utilizzo della Wagner in combattimento”

“Il 29 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro di quasi tre ore con Yevgeny Prigozhin e gli ufficiali in comando della PMC Wagner al Cremlino”



È quanto ha affermato questa mattina – come riporta la Tass – il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando un articolo del quotidiano Liberation, che riportava un incontro di Putin con Prigozhin dopo i fatti accadutiil 24 giugno.

Peskov ha confermato l’incontro aggiungendo che il presidente russo Putin “Ha invitato 35 persone – tutti i comandanti della squadra e la leadership della compagnia [militare privata], incluso Prigozhin. L’incontro ha avuto luogo al Cremlino il 29 giugno ed è durato quasi tre ore”.

“Non siamo a conoscenza dei dettagli (dell’incontro – TASS), ma l’unica cosa che possiamo dire è che il presidente ha dato la sua valutazione delle azioni della compagnia [militare privata] in prima linea durante l’operazione militare speciale e gli eventi del 24 giugno “, ha osservato Peskov.

“Putin ha ascoltato le spiegazioni dei comandanti [Wagner] e ha offerto loro ulteriori opzioni per l’impiego e l’ulteriore utilizzo in combattimento”, ha detto il portavoce presidenziale. “Gli stessi comandanti hanno condiviso la loro versione di quanto accaduto [il 24 giugno], hanno sottolineato di essere strenui sostenitori e soldati del capo dello stato e del comandante in capo supremo, e hanno anche affermato di essere pronti a continuare a combattere per la Patria”.

Peskov infine ha concluso; “Questo è tutto ciò che possiamo dire su questo incontro”.