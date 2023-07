“Chiamatemi Ferdinandea” : sabato 15 luglio conferenza stampa di presentazione dello spettacolo 

Sarà presentato sabato prossimo 15 luglio, alle ore 10:15 nei locali del circolo nautico “Il corallo – Mimmo Marchica”, il nuovo spettacolo teatrale dal titolo “Chiamatemi Ferdinandea”, la leggenda musicale scritta e diretta da Salvatore Monte

Alla conferenza di presentazione sarà presente il cast, lo staff e tutti coloro che stanno contribuendo alla messa in scena. L’organizzazione ringrazia il direttivo del circolo nautico “Il Corallo” per il supporto tecnico. Nel corso della conferenza stampa saranno presentate, inoltre, tutte le attività collaterali allo spettacolo. Nel frattempo , è già possibile acquistare il biglietto contattando l’infoline al numero 376 1611612. Servizio telefonico che include la messaggistica su whatsapp per rendere più snelle le operazioni di prenotazione.