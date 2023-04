Porto Empedocle. Ugl, nuovo Terminal passeggeri, infrastruttura che rilancia il territorio

Con L’iniziativa di oggi anche Porto Empedocle conferma, accanto a quella commerciale, la sua vocazione di porto passeggeri, sia per il cabotaggio nazionale verso le Pelagie che di naturale hub crocieristico di nicchia al centro di un territorio dall’offerta storico-culturale di livello mondiale con siti quali la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi (Dichiarazione Monti – Fonte ANSA)



Giornata importante per il territorio agrigentino – dichiara Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia, presente all’evento – che si dota del Terminal all’interno dell’area portuale di Porte Empedocle, infrastruttura importante per lo sviluppo turistico e crocieristico del territorio, in prospettiva del grande afflusso di passeggeri atteso per il 2025 anno in cui si celebreranno le iniziative di Agrigento Città della Cultura.

“Il porto sarà ulteriormente rafforzato nella sua capacità attrattiva attraverso le opere di sistemazione del molo Crispi e di dragaggio dei fondali del porto che Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, ha annunciato – prosegue il sindacalista – così come resta aperta la strada che porta al progetto ambizioso del rigassificatore, pensato in termini moderni e sostenibili, tutte iniziative che faranno da volano occupazionale a da attrattiva turistica”.