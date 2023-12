Presidenziali Usa. Trump: “I migranti avvelenano il sangue Usa. Arrivano qui da tutto il mondo”

Trump ha promesso che in caso di secondo mandato vorrebbe attuerà una politica anti-immigrati ancora più dura di quella del primo

Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’ex presidente in un comizio in New Hampshire, si è scagliato contro l’immigrazione, argomento che è stato il suo cavallo di battaglia vincente nelle elezioni del 2016. Donald Trump ha affermato che i migranti “avvelenano le istituzioni mentali e le prigioni di tutto il mondo, non solo in America del Sud ma da tutto il mondo”. “Arrivano nel nostro Paese dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”, ha ripetuto il tycoon.

La retorica anti-migranti dell’ex presidente non è una novità ma a Durham, a poche settimane dalla primarie dei repubblicani in Iowa, ha raggiunto nuove vette di aggressività. Trump. ha infine ribadito che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull’immigrazione del suo primo mandato.