Prigozhin: “Le forze russe hanno il controllo del 95% di Bakhmut, l’Armata Rossa può andare avanti”

Le forze russe controllano circa il 95% di Bakhmut e “il restante 5% non ha alcuna influenza sul progresso dell’operazione militare speciale”, anche se adesso la Wagner resterà a combattere a Bakhmut

“Ad oggi, quasi il 95% del territorio cittadino è stato catturato ad Artyomovsk. Il restante 5% non ha alcun ruolo per il cosiddetto sviluppo della marcia ‘dell’Armata Rossa’ verso ovest. Due chilometri quadrati non influenzerà affatto l’andamento dell’operazione militare”. Lo ha detto oggi Prigozhin, prima di ricevere la notizia dell’assenso da parte del Ministero della Difesa alla maggiore fornitura di munizioni per la Wagner.

Il fondatore della Wagner ha anche affermato di non avere alcuna ambizione di “lasciare il segno come la persona che ha preso Artyomovsk”, ma “ho l’ambizione di essere al servizio della nostra nazione e del nostro stato”, ha aggiunto. Poco dopo queste sue dichiarazioni, è arrivata la notizia che alla Wagner arriveranno le munizioni richieste e a fare da collegamento con il Ministero della Difesa di Shoigu ci peneserà Sergei Surovikin, il generale “Armageddon”.