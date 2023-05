Bakhmut. Prigozhin: “Wagner resta, riceverà le munizioni necessarie”, se ne occuperà il Generale Armageddon

Contrordine tovarish: alla Wagner arriveranno le munizioni e a fare dal collegamento con il Ministero della Difesa di Shoigu ci peneserà Sergei Surovikin, il generale “Armageddon” autore della strategia dei bombardamenti sulle infrastrutture ucraine

La Wagner rimane a Bakhmut – chiamata Artyomovsk in Russia -, la famosa “Orchestra” ha ricevuto un ordine di combattimento con la promessa di ricevere munizioni e tutto il necessario per completare l’assalto alla città e continuare a macinare” le forze armate ucraine.

A dare supporto e fare da ponte di collegamento tra il Ministero della Difesa di Sergey Shoigu e la Wagner di Yevgeny Prigozhin sarà una figura rispettata da tutte le forze russe, ossia il famoso generale “Armageddon” Sergey Surovikin, l’uomo che oltretutto ha progettato e inventato il “tritacarne Bakhmut” di Prigozhin.

“Abbiamo ricevuto un ordine di combattimento. Promettono di darci tutte le munizioni e le armi di cui abbiamo bisogno per continuare ulteriori azioni. Ci viene detto che possiamo agire ad Artemovsk come riteniamo opportuno, e ci danno Surovikin come una persona che prenderà tutte le decisioni nel quadro delle operazioni militari della Wagner PMC in collaborazione con il Ministero della Difesa”, ha dichiarato stamane Prigozhin.