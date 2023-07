Prigozhin torna a parlare con un nuovo audio con il quale annuncia che presto ci saranno altre vittorie

Prigozhin “ricompare” con un audio diffuso dal canale Telegram Grey Zone vicino alla Wagner in e annuncia nuove vittorie della Wagner, ringraziando chi ha sostenuto lui e i suoi combattenti

Non si sa ancora dove si trovi al momento Yevgeny Prigozhin, ma torna a farsi sentire con messaggio audio sul canale Grey Zone, vicino alla Wagner, con il quale ha promesso “nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo” per la sua compagnia.

La voce sembra essere effettivamente quella di Prigozhin. L’audio, di una quarantina di secondi, è stato diffuso da Grey Zone ma non da altri canali normalmente utilizzati per trasmettere i messaggi di Prigozhin, in particolare quello considerato ufficiale, il Press-Sluzhba Prigozhina, appartenente alla sua holding Concord.

“Oggi – afferma nel messaggio il capo della Wagner – abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra Marcia per la Giustizia (del 24 giugno, ndr) era diretta a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto di questo. In un prossimo futuro sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi!”