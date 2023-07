Zelensky vuole la Crimea, ma i russi l’hanno eletta a capitale delle loro vacanze: coda di 13 Km per andare al mare

C’erano ben tredici chilometri di fila sul lato russo del Ponte di Kerch per raggiungere le spiagge della Crimea dalla Russia

Per i russi la Crimea è loro da sempre e forse storicamente non hanno neanche torto. Oggi in tantissimi si sono messi in coda per raggiungere le località turistiche della penisola, creando un ingorgo di 13 chilometri sul lato russo del Ponte di Kerch che connette la penisola annessa con un referendum nel 2014 dalla Russia. La coda è anche dovuta allo stop ai voli per ragioni di sicurezza, a pochi chilometri di distanza si para senza interruzione e così dalla Russia è possibile raggiungere la Crimea solo in auto o in treno. Zelensky potrà urlare quanto vuole, ma gli abitanti della Crimea sono russi nell’anima.