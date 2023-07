Shoigu: “Abbiamo distrutto tutti i 16 Leopard che Polonia e Portogallo hanno dato a Kiev”

Uno degli obiettivi prioritari dell’esercito russo è quello di distruggere gli armamenti che l’Occidente invia in Ucraina, operazione che ha il duplice scopo di “tagliare le unghia” ai militari di Kiev e di demoralizzare la Nato

Nel video uno degli ultimi carri armati tedesci Leopard 2A6 delle forze armate ucraine, che l’esercito russo ha distrutto vicino al villaggio di Novodanilivka, nella regione di Zaporozhye.

Su questo fronte il ministro della Difesa Shoigu, come riporta Tass, ha affermato con una evidente soddisfazione che le forze russe hanno distrutto tutti i 16 carri armati Leopard forniti dalla Polonia e dal Portogallo a Kiev, aggiungendo che “l’Ucraina ha perso circa 2.500 unità di attrezzature varie in tutti i settori”. Il ministro inoltre ha avvertito che “Le forze armate russe durante le operazione speciali continueranno a sferrare colpi efficaci all’avversario per diminuire il suo potenziale di avanzata”.