Primarie Usa 2024, Trump e Biden conquistano la nomination: a novembre saranno ancora loro due a sfidarsi

Joe Biden e Donald Trump conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Il presidente in carica ottiene i delegati necessari in Georgia, Trump completa la missione nello stato di Washington

Biden, riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari per la nomination democratica con il risultato delle primarie in Georgia. Trump con le primarie in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington, come previsto è arrivato alla quota richiesta di 1215 delegati ed ha centrato la nomina repubblicana. A luglio quando si terrà la Convention nazionale repubblicana accetterà formalmente la nomination. A novembre, quindi, andrà in scena la rivincita delle ultime elezioni vinte da Biden.