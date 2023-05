Primo Maggio: a Torino manifestanti bruciano le bandiere di Usa, Europa e Nato

Primo maggio a Torino “caldo” ma senza incidenti: sul palco sono state bruciate le bandiere della Nato, dell’Ue e degli Stati Uniti

Migliaia di persone nonostante una fitta pioggia hanno manifestato a Torino il primo maggio. Presenti cortei di diversa posizione politica, da quello con i politici istituzionali, alle sigle di partiti, dei sindacati, all’Anpi e tanti giovani, ma a parte slogan e canti di rito, non si sono registrati incidenti ed è la prima volta dopo dodici anni di manifestazione del primo maggio a Torino.

Il corteo istituzionale ha chiesto il rispetto dei diritti, tutele e sicurezza contro il lavoro povero. La Cgil dopo le polemiche di queste ore ha contestato la premier Meloni sopratutto per il decreto lavoro che ritiene un passo indietro, rispetto ai diritti esistenti. In tanti hanno intonato slogan contro il governo Meloni ed hanno richiesto la fine alla guerra in Ucraina e l’uscita dell’Italia dalla Nato e alla fine sul palco sono state bruciate le bandiere della Nato, dell’Ue e degli Stati Uniti.