Putin a Pechino: “Soddisfatti di relazioni con molti Paesi europei”, Orban: “Non abbiamo mai voluto confronto con Russia”

La Via della Seta di Pechino utile anche per Mosca: Orban parla con Putin e assicura che l’Ungheria non vuole un confronto con la Russia, ma anzi espandere i legami. Il leader del Cremlino pensa a come aumentare la cooperazione economica tra i due Paesi alla luce della crescia di fatturato dell’80% dello scorso anno

I rapporti tra Budapest e Mosca sono molto, molto buoni. L’Ungheria non ha mai cercato un confronto con la Russia, anzi, Budapest ha sempre pianificato di espandere i legami. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban al presidente russo Vladimir Putin in un incontro oggi a Pechino.

“L’Ungheria non ha mai cercato un confronto con la Russia. Piuttosto, è vero il contrario: l’Ungheria ha sempre perseguito l’obiettivo di costruire e ampliare la migliore comunicazione”, ha detto Orban rivolgendosi a Putin, ricordando che quello di oggi è stato il loro tredicesimo incontro dal 2009, ma ammettendo tuttavia, che “non siamo mai stati in una situazione più difficile”, evidente riferimento all’Ucraina e alla posizione di NATO e UE.

Dal canto suo Putin ha auspicato che Mosca e Budapest valutino come raggiungere un’ulteriore crescita del fatturato commerciale tra i due paesi: “L’anno scorso la cooperazione commerciale ed economica ha registrato una crescita considerevole, di oltre l’80%. Purtroppo, quest’anno, nei primi sette mesi, abbiamo osservato un calo del 35%. Ciò non compensa la crescita dell’anno scorso di oltre l’80% “, ha detto il leader del Cremlino, aggiungendo che “ci sono ancora motivi per considerare cosa si dovrebbe fare ulteriormente per influenzare questo processo in modo positivo”.

In definitiva il presidente russo ha dichiarato che: “Nonostante il fatto che nelle attuali condizioni geopolitiche le opportunità per mantenere i contatti e sviluppare le relazioni siano molto limitate, non può non essere motivo di soddisfazione il fatto che le nostre relazioni con molti Paesi europei si siano mantenute e sviluppate. Uno di questi paesi è l’Ungheria”.