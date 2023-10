Istat. In Italia nel 2022 è record di permessi di soggiorno per stranieri: 450mila, 86% in più del 2021

Il commento: “Numeri che non si registravano da oltre dieci anni”. Lo dice l’Istat con il report “Cittadini non comunitari in Italia, anni 2022 – 2023”

Ben 449.118 sono i nuovi permessi di soggiorno rilasciati nel 2022. Numeri impressionanti che non si registravano da oltre dieci anni, che segnano il vertiginoso aumento dell’85,9% rispetto all’anno precedente. Numeri che raccontano di un evidente imbarazzo politico per il Governo Meloni che proprio sull’immigrazione si diceva dovesse essere particolarmente dura e che avrebbe dovuto lavorare anche in politica estera per stabilizzare e ridurre l’immigrazione.

A contribuire a questo esorbitante incremento però è stata la guerra in Ucraina, sono infatti ben 148mila i nuovi permessi per protezione temporanea giustamente rilasciati ai cittadini ucraini. Lo dice l’Istat con il report “Cittadini non comunitari in Italia, anni 2022 – 2023”.