Putin a Sochi risponde a studente italiano: “Russia e Italia sono unite dall’arte e dal desiderio di libertà”

“Siamo sempre stati ammirati dall’arte italiana e ci ha sempre tenuti vicini. Ma non è solo l’arte che unisce i due popoli”



Lo ha affermato ieri Vladimir Putin incontrando a Sochi un giovane studente italiano a un forum internazionale della gioventù, che gli aveva chiesto se ritenesse che l’arte potesse avere funzione di ponte tra Italia e Russia. Il presidnte russo ha aggiunto: “La lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti. Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori. E questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino”. È la seconda volta in due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchin.