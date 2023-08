 Putin al Forum Brics: “ l’Operazione Speciale  in Ucraina è stata una risposta a una guerra scatenata dall’Occidente”

“Mosca ha deciso di sostenere la gente che sta combattendo per la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e il suo futuro”

Lo ha dichiarato Il presidente russo Vladimir Putin al summit del Brics, in corso a Johannesburg, in Sudafrica, parlando in collegamento video ai leader del gruppo ed aggiungendo che la Russia vuole porre fine a una guerra che è stata “scatenata dall’Occidente e dai suoi satelliti” in Ucraina.

Nessuno dei Paesi dei Brics, ha condannato l’Operazione Speciale di Mosca in Ucraina, che il leader del Cremlino ha sottolineato, essere stata una risposta a una guerra “scatenata” dall’Occidente.

“La Russia – ha detto Putin – ha deciso di sostenere le persone che lottano per la loro cultura, per le loro tradizioni, per la loro lingua e per il loro futuro”. “Le nostre azioni in Ucraina hanno un solo motivo: porre fine alla guerra scatenata da numerosi paesi occidentali e dai loro satelliti in Ucraina contro le persone che vivono nel Donbass”.

E’ stato il desiderio di numerosi paesi occidentali di preservare la propria egemonia nel mondo che “ha portato alla grave crisi in Ucraina”, ha aggiunto il presidente russo, affermando che “prima, con l’aiuto dei paesi occidentali, in quel paese è stato effettuato un colpo di stato incostituzionale, e poi è stata scatenata una guerra contro coloro che non erano d’accordo con quel colpo di stato”. “Questa guerra brutale, una guerra di sterminio, è durata otto anni”, ha sottolineato Putin.