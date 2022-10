Putin al G20 non incontrerà Biden: “Non vedo la necessità di colloqui” e avverte: “Uno scontro diretto con la Nato sarebbe una catastrofe” 

“Non vedo necessità di colloqui con il presidente Usa, Joe Biden, finché non ci sarà una piattaforma per questi collqui”. Questa la risposta del presidente russo, Vladimir Putin, in conferenza stampa da Astana, sulla possibilità di un incontro tra i due leader, notizia che era circolata nei giorni scorsi. Poi ha aggiunto: “Non è ancora stata decisa la mia presenza al G20 di Bali”.

Infine ha parlato del conflitto in Ucraina spiegando che “il nostro obiettivo non è distruggere l’Ucraina, che certamente potrà continuare a esistere come Stato e che per ora, non è necessario sferrare nuovi attacchi ‘massicci’ contro Kiev”. Putin però, in relazione all’annuncio fatto da Kiev che a breve riceverà i primi sistemi di difesa aerei da Germania e Usa, ha messo in guardia il mondo: “uno scontro diretto delle truppe Nato con l’esercito russo sarebbe un passo molto pericoloso che porterebbe a una catastrofe globale, spero che siano abbastanza intelligenti da non farlo”.