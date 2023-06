Putin avverte la Nato: “La controffensiva ucraina non ha speranza e possiamo colpire e distruggere il centro di Kiev”

Il presidente russo al Forum di San Pietroburgo è un fiume in piena: parla di armi nucleari di Nato, di controffensiva e di obiettivi da distruggere e già distrutti

“La controffensiva delle forze armate ucraine non ha alcuna possibilità di successo” contro i soldati di Mosca, Kiev “ha già perso 186 carri armati e 418 veicoli corazzati e le perdite crescono ogni giorno”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo, avvertendo che la Russia può colpire qualsiasi edificio nel centro di Kiev in qualsiasi, ma non c’è bisogno di farlo “perché il nemico non ha successo in prima linea”.

Poi parla dei bersagli colpiti: “Se abbiamo distrutto cinque sistemi Patriot a Kiev, cosa ci può impedire di distruggere ogni edificio o struttura nel centro di Kiev? Non ci sono queste restrizioni. Non lo facciamo per un certo numero di ragioni”, ha affermato Putin. Alla domanda su quali sono queste ragioni, ha riposto che lo dirà successivamente. L’Ucraina ha smentito le affermazioni russe sulla distruzione di sistemi Patriot, ma gli Stai Uniti hanno confermato che sono stati colpiti, affermando che sono stati solo danneggiati e non distrutti.

Putin infine ha avvertito la Nato: “Certamente, la Nato è coinvolta nella guerra in Ucraina e i suoi carri armati, sia Bradeley che Leopard bruciano, così come bruceranno anche gli F-16”. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha anche aggiunto che gli attacchi alla regione di Belgorod e al Cremlino “sono un tentativo di provocare la Russia a gravi azioni di ritorsione”.