Fa retromarcia con il furgone, investe la mamma e la trascina per 10 metri: morta sul colpo

Una tragedia familiare si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri: un uomo ha travolto la propria mamma mentre eseguiva una retromarcia con il furgone uccidendola

È accaduto poco dopo le 19 di ieri venerdì 16 giugno, in una villetta di via Cocche ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La vittima è Santa Bedin di 81 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il figlio della vittima, Mariano Zantomio di 53 anni, era alla guida del suo Fiat Ducato, con cui trasporta frutta e verdura nei mercati della zona, quando ha inserito la retromarcia per spostare il mezzo non accorgendosi che dietro c’era la mamma, che è stata travolta e trascinata sull’asfalto per circa 10 metri. L’uomo non si è accorto di nulla ed è stato fermato da un passante che ha assistito alla drammatica scena. Quando il 53enne è sceso dal mezzo e si è reso conto dell’accaduto, ha lanciato un urlo di disperazione.

Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per aiutare l’anziana, deceduta sul colpo per un importante trauma cranico. Gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati sul posto dal vice comandante Filippo Colombara e dal vicecommissario Emanuela Foscaro, che hanno eseguito i rilievi, hanno messo al corrente dell’incidente il pubblico ministero di turno, Sergio Dini che ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Camposampiero. Il figlio, scosso dalla tragedia, sarebbe stato colto da un malore e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo.